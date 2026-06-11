A Seleção Nacional viaja esta sexta-feira para os Estados Unidos e a verdade é que só esta manhã ficou com a entrada no hotel completamente disponível.

Isto porque o Four Seasons de Palm Beach esteve fechado para um evento privado durante os últimos dias. Pelo que um segurança à porta certificava-se de ninguém estranho ao evento podia entrar ou sair do edifício.

Claro que quando os funcionários da Federação precisavam mesmo de ir deixar alguma coisa, e sempre com muita diplomacia, acabavam por conseguir fazê-lo através de porta laterais. Afinal de contas, a seleção reservou uma secção inteira, o que significa quase metade do edifício.

Ora desde esta manhã, as restrições terminaram. O evento privado acabou quarta-feira à noite e o Four Seasons volta a estar completamente disponível. Portugal, como já se disse, vai ter uma ala toda só para ele, com uma piscina exterior privada e ate um espaço delimitado no areal da praia logo em frente.