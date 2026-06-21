Tomás Araújo voltou a ficar de fora do treino da Seleção Nacional, em Palm Beach, este domingo, depois de ter sido titular na estreia de Portugal no Mundial 2026, no empate frente à República Democrática do Congo (1-1).

O central do Benfica, a dois dias do segundo jogo, frente ao Uzbequistão, voltou a fazer apenas trabalho específico de recuperação, mas, segundo foi possível apurar, não se trata de uma lesão que esteja a preocupar a equipa técnica comandada por Roberto Martínez.

Tomás Araújo não estará a cem por cento e, por isso, está a fazer trabalho de recuperação, mas até é possível que ainda suba, mais tarde, ao relvado para fazer alguns exercícios.

De resto, Roberto Martínez tem todos os jogadores à disposição.

O jogo com o Uzbequistão está marcado para as 18h00 da próxima terça-feira e vai ser transmitido, em direito, pela TVI.