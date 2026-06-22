Tomás Araújo é baixa confirmada na Seleção para o duelo com o Uzbequistão.

O defesa-central não treinou com os restantes colegas nos últimos dias e também não esteve na derradeira sessão antes do jogo da segunda jornada do Grupo K, que arrancou às 15h00 (hora de Lisboa) desta segunda-feira, em Palm Beach.

O jogador do Benfica continua a trabalhar de forma condicionada e só será reintegrado após a partida com os uzbeques.

Assim sendo, face à partida contra a RD Congo, é certo que Tomás Araújo irá sair do onze. Rúben Dias deverá, por isso, ser titular na partida desta terça-feira, em Houston (18h00, hora de Lisboa).