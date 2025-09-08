Esta terça-feira viu a Tunísia cumprir uma tradição recente e juntar-se ao lote de seleções apuradas para o Mundial. Nos últimos sete Mundiais, desde o França-98, a Tunísia esteve sempre presente.

Há agora 18 nações que já garantiram vaga no próximo Mundial, que no próximo ano, nos Estados Unidos, México e Canadá, terá pela primeira vez 48 participantes.

Consulte a lista.

América do Norte, Central e Caraíbas:

1. Canadá (terceira presença, qualificado como anfitrião)

2. Estados Unidos (12.ª presença, qualificado como anfitrião)

3. México (18.ª presença, qualificado como anfitrião).

América do Sul:

1. Argentina (19.ª presença, campeã em 1978, 1986 e 2022)

2. Brasil (23.ª presença, recordista e campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

3. Equador (5.ª presença)

4. Colômbia (6.ª presença)

5. Uruguai (15.ª presença)

6. Paraguai (8.ª presença)

África:

1. Marrocos (sétima presença)

2. Tunísia (oitava presença)

Ásia:

1. Austrália (sétima presença)

2. Coreia do Sul (12.ª presença)

3. Irão (sétima presença)

4. Japão (oitava presença)

5. Jordânia (estreante)

6. Uzbequistão (estreante)

Oceânia:

1. Nova Zelândia (3.ª presença)

De recordar que a CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) conta com três vagas por entregar, as vagas diretas da CONMEBOL (América do Sul) já estão todas entregues (haverá ainda uma seleção a marcar presença num play-off) e a AFC (Ásia) tem mais duas.

Por sua vez, UEFA (16 vagas) e CAF (África, nove vagas) continuam em plena fase de apuramento, com muitos 'bilhetes' diretos por distribuir. O continente europeu tem o maior número de vagas, seguido por África e Ásia.

A 23.ª edição do Mundial realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México. O sorteio dos grupos da competição está marcado para 6 de dezembro.