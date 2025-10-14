Nesta terça-feira, mais seis seleções obtiveram o cartão de embarque para o Mundial 2026, disputado nos EUA, México e Canadá.

Um dia depois de Cabo Verde ter garantido um apuramento inédito, mais três formações africanas conseguiram esse feito. Na última e derradeira jornada do apuramento em África, o Senegal goleou (4-0) a Mauritânia e a Costa do Marfim bateu (3-0) o Quénia. A África do Sul garantiu o bilhete 16 anos depois.

No Médio Oriente, foi a vez da Arábia Saudita e Qatar (orientado por Julen Lopetegui) terem assegurado passagem. Por fim, na qualificação europeia, a poderosa Inglaterra somou a sexta vitória em seis jogos e está qualificada.

Há agora 28 nações que já garantiram vaga no próximo Mundial, que no próximo ano, nos Estados Unidos, México e Canadá, terá pela primeira vez 48 participantes.

Consulte a lista.

América do Norte, Central e Caraíbas:

1. Canadá (terceira presença, qualificado como anfitrião)

2. Estados Unidos (12.ª presença, qualificado como anfitrião)

3. México (18.ª presença, qualificado como anfitrião).

América do Sul:

1. Argentina (19.ª presença, campeã em 1978, 1986 e 2022)

2. Brasil (23.ª presença, recordista e campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

3. Equador (5.ª presença)

4. Colômbia (6.ª presença)

5. Uruguai (15.ª presença)

6. Paraguai (8.ª presença)

África:

1. Marrocos (sétima presença)

2. Tunísia (oitava presença)

3. Egito (quarta presença)

4. Argélia (quinta presença)

5. Gana (quinta presença)

6. Cabo Verde (estreante)

7. África do Sul (terceira presença)

8. Costa do Marfim (quarta presença)

9. Senegal (quarta presença)

Ásia:

1. Austrália (sétima presença)

2. Coreia do Sul (12.ª presença)

3. Irão (sétima presença)

4. Japão (oitava presença)

5. Jordânia (estreante)

6. Uzbequistão (estreante)

7. Qatar (segunda presença)

8. Arábia Saudita (sétima presença)

Oceânia:

1. Nova Zelândia (3.ª presença)

De recordar que a CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) conta com três vagas por entregar, as vagas diretas da CONMEBOL (América do Sul) já estão todas entregues (haverá ainda uma seleção a marcar presença num play-off) e a AFC (Ásia) tem mais duas.

Por sua vez, UEFA (16 vagas) e CAF (África, nove vagas) continuam em plena fase de apuramento, com muitos 'bilhetes' diretos por distribuir. O continente europeu tem o maior número de vagas, seguido por África e Ásia.

A 23.ª edição do Mundial realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México. O sorteio dos grupos da competição está marcado para 6 de dezembro.