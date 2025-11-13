A França tornou-se, esta quinta-feira, a 29.ª seleção a garantir o apuramento para o Mundial 2026, que será disputado nos EUA, México e Canadá.

A seleção francesa, segunda europeia a garantir a presença, depois da Inglaterra, goleou a Ucrânia (4-0), guiada pelo capitão Kylian Mbappé, que apontou um bis. Assim, a França, que já venceu a competição em duas ocasiões (1998 e 2018), poderá procurar reconquistar o título perdido para a Argentina em 2022.

Portugal, recorde-se, precisava apenas de um empate diante da República da Irlanda esta quinta-feira para garantir também a presença no Mundial de 2026. No entanto, o desaire em Dublin adiou a decisão para a última jornada, frente à Arménia, que decorre no domingo.

Há agora 29 nações que já garantiram vaga no próximo Mundial, que no próximo ano, nos Estados Unidos, México e Canadá, terá pela primeira vez 48 participantes.

Consulte a lista.

América do Norte, Central e Caraíbas:

1. Canadá (terceira presença, qualificado como anfitrião)

2. Estados Unidos (12.ª presença, qualificado como anfitrião)

3. México (18.ª presença, qualificado como anfitrião).

Europa:

1. Inglaterra (17.ª presença num Mundial)

2. França (17.ª presença)

América do Sul:

1. Argentina (19.ª presença, campeã em 1978, 1986 e 2022)

2. Brasil (23.ª presença, recordista e campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

3. Equador (5.ª presença)

4. Colômbia (6.ª presença)

5. Uruguai (15.ª presença)

6. Paraguai (8.ª presença)

África:

1. Marrocos (sétima presença)

2. Tunísia (oitava presença)

3. Egito (quarta presença)

4. Argélia (quinta presença)

5. Gana (quinta presença)

6. Cabo Verde (estreante)

7. África do Sul (terceira presença)

8. Costa do Marfim (quarta presença)

9. Senegal (quarta presença)

Ásia:

1. Austrália (sétima presença)

2. Coreia do Sul (12.ª presença)

3. Irão (sétima presença)

4. Japão (oitava presença)

5. Jordânia (estreante)

6. Uzbequistão (estreante)

7. Qatar (segunda presença)

8. Arábia Saudita (sétima presença)

Oceânia:

1. Nova Zelândia (terceira presença)

De recordar que a CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) conta com três vagas por entregar, as vagas diretas da CONMEBOL (América do Sul) já estão todas entregues (haverá ainda uma seleção a marcar presença num play-off) e a AFC (Ásia) tem mais duas.