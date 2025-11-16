A Seleção Nacional tornou-se neste domingo na seleção a garantir o apuramento para o Mundial 2026, que será disputado nos EUA, México e Canadá.

Na terceira oportunidade, Portugal não vacilou e goleou a Arménia por 9-1.

Algumas seleções, como por exemplo a Espanha ou os Países Baixos, já tem o lugar praticamente assegurado, faltando apenas o cumprimento de meras formalidades.

Há agora 31 nações que já garantiram vaga no próximo Mundial, que no próximo ano terá pela primeira vez 48 participantes.

Consulte a lista.

América do Norte, Central e Caraíbas:

1. Canadá (terceira presença, qualificado como anfitrião)

2. Estados Unidos (12.ª presença, qualificado como anfitrião)

3. México (18.ª presença, qualificado como anfitrião).

Europa:

1. Inglaterra (17.ª presença num Mundial)

2. França (17.ª presença)

3. Croácia (7.ª presença)

4. Portugal (9.ª presença)

América do Sul:

1. Argentina (19.ª presença, campeã em 1978, 1986 e 2022)

2. Brasil (23.ª presença, recordista e campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

3. Equador (5.ª presença)

4. Colômbia (6.ª presença)

5. Uruguai (15.ª presença)

6. Paraguai (8.ª presença)

África:

1. Marrocos (sétima presença)

2. Tunísia (oitava presença)

3. Egito (quarta presença)

4. Argélia (quinta presença)

5. Gana (quinta presença)

6. Cabo Verde (estreante)

7. África do Sul (terceira presença)

8. Costa do Marfim (quarta presença)

9. Senegal (quarta presença)

Ásia:

1. Austrália (sétima presença)

2. Coreia do Sul (12.ª presença)

3. Irão (sétima presença)

4. Japão (oitava presença)

5. Jordânia (estreante)

6. Uzbequistão (estreante)

7. Qatar (segunda presença)

8. Arábia Saudita (sétima presença)

Oceânia:

1. Nova Zelândia (terceira presença)

De recordar que a CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) conta com três vagas por entregar, as vagas diretas da CONMEBOL (América do Sul) já estão todas entregues (haverá ainda uma seleção a marcar presença num play-off) e a AFC (Ásia) tem mais duas.