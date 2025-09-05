A madrugada desta sexta-feira adicionou Colômbia, Uruguai e Paraguai ao lote de seleções apuradas para o Mundial 2026. Há agora 16 nações, que já garantiram vaga na maior prova do universo futebolístico e que no próximo ano, nos Estados Unidos, México e Canadá, terá pela primeira vez 48 participantes

Consulte a lista.

América do Norte, Central e Caraíbas: Canadá (terceira presença, qualificado como anfitrião), Estados Unidos (12.ª presença, qualificado como anfitrião) e México (18.ª presença, qualificado como anfitrião).

América do Sul: Argentina (19.ª presença, campeã em 1978, 1986 e 2022), Brasil (23.ª presença, recordista e campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), Equador (5.ª presença), Colômbia (6.ª presença), Uruguai (15.ª presença) e Paraguai (8.ª presença)

Ásia: Austrália (sétima presença), Coreia do Sul (12.ª presença), Irão (sétima presença), Japão (oitava presença), Jordânia (estreante) e Uzbequistão (estreante).

Oceânia: Nova Zelândia (3.ª presença).

De recordar que a CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) conta com três vagas por entregar, as vagas diretas da CONMEBOL (América do Sul) já estão todas entregues (haverá ainda uma seleção a marcar presença num play-off) e a AFC (Ásia) tem mais duas.

Por sua vez, UEFA (16 vagas) e CAF (África, nove vagas) continuam com todos os "bilhetes" diretos por distribuir. O continente europeu tem o maior número de vagas, seguido por África e Ásia.

A 23.ª edição do Mundial realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México. O sorteio dos grupos da competição está marcado para 6 de dezembro.