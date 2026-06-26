Mundial 2026: Senegal-Iraque, 5-0 (crónica)
Manita mantém os «Leões de Teranga» a sonhar
Manita mantém os «Leões de Teranga» a sonhar
O Senegal fez o que lhe competia e fê-lo de forma categórica. A seleção africana goleou o Iraque por 5-0, em Toronto, terminou o Grupo I no terceiro lugar com três pontos e fica agora à espera dos restantes resultados para saber se consegue um lugar entre os oito melhores terceiros classificados e, assim, seguir para os 16 avos de final do Mundial 2026.
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Os senegaleses sabiam que apenas a vitória interessava e entraram determinados a resolver cedo a questão. Logo aos quatro minutos, na sequência de um canto cobrado por Lamine Camara, Seck desviou ao primeiro poste e Diarra confirmou o lance, inaugurando o marcador.
O jogo ficou ainda mais inclinado pouco depois. Aos 13 minutos, Sulaka perdeu a bola para Sadio Mané quando era o último homem, derrubou o capitão senegalês à entrada da área e, após intervenção do VAR, Anthony Taylor exibiu o cartão vermelho direto ao defesa iraquiano.
Em vantagem numérica, o Senegal carregou sobre a baliza de Ahmed Basil. Mané esteve perto do segundo num livre direto, Ismaila Sarr desperdiçou uma boa ocasião e Jakobs também ameaçou, mas o intervalo chegou com apenas um golo de diferença, um resultado curto para as ambições africanas.
Na segunda parte, perante um Iraque já sem capacidade para resistir e já depois de ter substituído o guarda-redes por lesão de Basil, os «Leões de Teranga» aceleraram e transformaram a vitória numa goleada. Aos 56 minutos, Lamine Camara recuperou a bola em zona adiantada, entrou na área e ofereceu o golo a Ismaila Sarr.
Três minutos depois surgiu um dos momentos da noite. Recém-entrado, Pape Gueye recebeu à entrada da área, puxou para o pé esquerdo e assinou um remate em arco de grande qualidade para o 3-0.
Acabadinho de entrar, Pape Gueye fez isto 💣
3-0 para o Senegal 🇸🇳#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Senegal #Iraque #betano pic.twitter.com/7xFtUWGoXy
— sport tv (@sporttvportugal) June 26, 2026
O médio voltou a marcar aos 71 minutos, aproveitando uma bola solta à entrada da área para fuzilar Jalal Hassan e aumentar a vantagem. Ainda houve tempo para Ndiaye fechar a contagem com um autêntico míssil de fora da área, aos 82 minutos, coroando uma exibição dominadora da seleção africana.
Gueye entrou com o pé quente 🔥— sport tv (@sporttvportugal) June 26, 2026
Mais um tiro, mais um golaço para o Senegal!#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Senegal #betano pic.twitter.com/PJu0G5aj3y
O Senegal termina assim a fase de grupos com três pontos e uma diferença de golos muito mais favorável, suficiente para alimentar a esperança de seguir em frente entre os melhores terceiros classificados. Já o Iraque despede-se do Mundial apenas com derrotas e sem qualquer ponto conquistado. No outro encontro do grupo, a França goleou a Noruega (4-1), confirmou o primeiro lugar e relegou os nórdicos para a segunda posição, mas ambas as seleções seguem para os 16 avos de final.
O Momento: expulsão de Sulaka, aos 13 minutos
O defesa iraquiano travou Sadio Mané quando seguia isolado e deixou a sua equipa reduzida a dez elementos durante mais de 75 minutos, já perdendo por 1-0 e «abriu caminho» para um resultado que acabou por ser muito desnivelado.
A Figura: Pape Gueye
O jogador que representa o Villarreal entrou aos 58 minutos e precisou de pouco mais de um quarto de hora para marcar dois golos incríveis. O primeiro foi um remate em arco de grande qualidade de fora da área, já o segundo acabou definitivamente com as dúvidas e reforçou a diferença de golos de que o Senegal tanto precisava de combater.