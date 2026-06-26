O Senegal fez o que lhe competia e fê-lo de forma categórica. A seleção africana goleou o Iraque por 5-0, em Toronto, terminou o Grupo I no terceiro lugar com três pontos e fica agora à espera dos restantes resultados para saber se consegue um lugar entre os oito melhores terceiros classificados e, assim, seguir para os 16 avos de final do Mundial 2026.

Os senegaleses sabiam que apenas a vitória interessava e entraram determinados a resolver cedo a questão. Logo aos quatro minutos, na sequência de um canto cobrado por Lamine Camara, Seck desviou ao primeiro poste e Diarra confirmou o lance, inaugurando o marcador.

O jogo ficou ainda mais inclinado pouco depois. Aos 13 minutos, Sulaka perdeu a bola para Sadio Mané quando era o último homem, derrubou o capitão senegalês à entrada da área e, após intervenção do VAR, Anthony Taylor exibiu o cartão vermelho direto ao defesa iraquiano.

Em vantagem numérica, o Senegal carregou sobre a baliza de Ahmed Basil. Mané esteve perto do segundo num livre direto, Ismaila Sarr desperdiçou uma boa ocasião e Jakobs também ameaçou, mas o intervalo chegou com apenas um golo de diferença, um resultado curto para as ambições africanas.

Na segunda parte, perante um Iraque já sem capacidade para resistir e já depois de ter substituído o guarda-redes por lesão de Basil, os «Leões de Teranga» aceleraram e transformaram a vitória numa goleada. Aos 56 minutos, Lamine Camara recuperou a bola em zona adiantada, entrou na área e ofereceu o golo a Ismaila Sarr.

Três minutos depois surgiu um dos momentos da noite. Recém-entrado, Pape Gueye recebeu à entrada da área, puxou para o pé esquerdo e assinou um remate em arco de grande qualidade para o 3-0.

O médio voltou a marcar aos 71 minutos, aproveitando uma bola solta à entrada da área para fuzilar Jalal Hassan e aumentar a vantagem. Ainda houve tempo para Ndiaye fechar a contagem com um autêntico míssil de fora da área, aos 82 minutos, coroando uma exibição dominadora da seleção africana.

O Senegal termina assim a fase de grupos com três pontos e uma diferença de golos muito mais favorável, suficiente para alimentar a esperança de seguir em frente entre os melhores terceiros classificados. Já o Iraque despede-se do Mundial apenas com derrotas e sem qualquer ponto conquistado. No outro encontro do grupo, a França goleou a Noruega (4-1), confirmou o primeiro lugar e relegou os nórdicos para a segunda posição, mas ambas as seleções seguem para os 16 avos de final.

O Momento: expulsão de Sulaka, aos 13 minutos

O defesa iraquiano travou Sadio Mané quando seguia isolado e deixou a sua equipa reduzida a dez elementos durante mais de 75 minutos, já perdendo por 1-0 e «abriu caminho» para um resultado que acabou por ser muito desnivelado.

A Figura: Pape Gueye

O jogador que representa o Villarreal entrou aos 58 minutos e precisou de pouco mais de um quarto de hora para marcar dois golos incríveis. O primeiro foi um remate em arco de grande qualidade de fora da área, já o segundo acabou definitivamente com as dúvidas e reforçou a diferença de golos de que o Senegal tanto precisava de combater.