Já são conhecidos os 28 jogadores que vão defender o Senegal no Mundial 2026, organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México.

As figuras de destaque são Sadio Mané - colega de Cristiano Ronaldo e João Félix no Al Nassr e vencedor da Liga dos Campeões pelo Liverpool em 2019 – e Pape Gueye – autor do único golo da polémica final do Campeonato das Nações Africanas de 2025.

Alguns jogadores habituais nas convocatórias do país africano ficaram de fora desta viagem até às américas, como Habib Diallo (Metz), Abdou Diallo (Umm-Salal) e Nampalys Mendy (Watford).

Recorde-se de que o Senegal integra o Grupo I e vai medir forças com a França (16 de junho), Noruega (23 de junho) e Iraque (26 de junho).

Confira a lista oficial dos convocados pelo Senegal para o Mundial 2026:

Guarda-redes: Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf;

Defesas: Krépin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck, Ismaïl Jakobs, Ilay Camara;

Médios: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye;

Avançados: Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Chérif Ndiaye.