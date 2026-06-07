A seleção do Senegal deslocou-se, no sábado, a uma mesquita em Nova Jérsia com o intuito de rezar.

À chegada ao local da mesquita, o autocarro no qual seguia a comitiva senegalesa foi completamente cercado por uma multidão de fãs eufóricos. Sadio Mané ainda tentou sair, mas não pôde fazê-lo por falta de condições de segurança.

Num vídeo publicado nas redes sociais ainda é possível ver Kalidou Koulibaly, defesa central do Al Hilal, a tirar algumas fotos com os fãs no regresso ao autocarro.

O Senegal tem um amigável marcado para dia 10 de junho, frente à Arábia Saudita, antes de iniciar o seu percurso no Campeonato do Mundo, no jogo de estreia frente à França, no dia 16.