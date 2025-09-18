O encontro entre Sérvia e Albânia não será realizado em Belgrado por motivos de segurança. A UEFA e a Federação Albanesa de Futebol validaram o novo local escolhido para o jogo de qualificação do Mundial 2026, agendado para 11 de outubro.

A seleção sérvia anunciou nas suas páginas oficiais que o jogo, inicialmente marcado para a capital sérvia, foi transferido para o estádio Duboica, em Leskovac. A decisão resultou de análises detalhadas sobre as condições de segurança e de organização do evento, tendo em conta o clima tenso entre as duas seleções.

O histórico de confrontos entre os países também pesou nessa escolha. Em 2014, durante um jogo de apuramento para o Euro 2016, a partida foi interrompida aos 41 minutos, após a aparição de um drone que transportava uma bandeira com o mapa da chamada «Grande Albânia», um projeto nacionalista que pretende unir comunidades albanesas, incluindo as do sul da Sérvia, num único estado.

O incidente ganhou contornos diplomáticos quando Mitrovic, jogador sérvio e ex-Benfica, conseguiu retirar a bandeira do drone quando este voava a uma altitude baixa junto ao relvado, o que provocou a reação imediata dos atletas albaneses e gerou tumultos, tanto no terreno de jogo como nas bancadas, do estádio do Partizan, em Belgrado.

O árbitro suspendeu o encontro e a UEFA deu a vitória por 3-0 à Sérvia, mas retirou-lhes os três pontos por causa dos incidentes. Ambas as federações pagaram uma multa de 100 mil euros pelos factos ocorridos.

Sérvia e Albânia integram o Grupo K de qualificação para o Mundial 2026, que é liderado pela Inglaterra com cinco vitórias noutros tantos jogos. A Albânia segue com oito pontos em cinco jogos e a Sérvia tem sete pontos em quatro jogos.