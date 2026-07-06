O golaço de Sidny Lopes Cabral, frente à Argentina, foi considerado o melhor dos 16 avos do Mundial 2026. Já em tempo de prolongamento, o ex-Benfica empatou o jogo de forma inacreditável, o que lhe valeu a grande maioria dos votos.

O internacional cabo-verdiano recolheu 88,7 por cento dos votos do público. O golo de Lionel Messi, no mesmo jogo, ficou em segundo com 4,1 por cento dos votos. Kaishu Sano, do Japão (1,9 por cento), Kylian Mbappé, de França (1,6 por cento), e Julián Quiñones, do México (1,1 por cento), também recolheram votos.

Por ter sido considerado o melhor dos 16 avos, o golo do agora jogador do Trabzonspor, da Turquia, fica assim qualificado para a votação final do melhor golo de todo o torneio.

Sidny, recorde-se, representou o Estrela da Amadora e o Benfica na última temporada. Fez 16 jogos pelos tricolores e 12 pelos encarnados.