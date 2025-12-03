Rio Ferdinand vai apresentar o sorteio da fase de grupos do Mundial 2026. No evento que vai decorrer em Washington DC na sexta-feira (5), o agora comentador desportivo será o único futebolista a participar ativamente no sorteio que vai distribuir as 42 seleções já apuradas (faltam seis) pelos 12 grupos.

Ao apresentar a cerimónia ao lado do ex-internacional inglês estará a apresentadora britânica Samantha Johnson. Os dois serão apoiados por cinco lendas do desporto norte-americano.

Eli Manning, ex-jogador de futebol americano duas vezes vencedor do Super Bowl, vai ser o responsável pela cobertura do evento na passadeira vermelha e como assistentes do sorteio estarão Tom Brady (ex-jogador de futebol americano sete vezes vencedor do Super Bowl e cinco vezes MVP da final), Wayne Gretzky (canadiano quatro vezes campeão da NHL e considerado por muitos o melhor hoquista sobre o gelo de sempre), o ex-basquetebolista Shaquille O'Neal (quatro vezes campeão da NBA e três vezes MVP das finais) e Aaron Judge, jogador de basebol três vezes MVP.

O sorteio do Mundial 2026 realiza-se na sexta-feira a partir das 17h00 de Portugal continental. O torneio, o primeiro de sempre com 48 países, realiza-se de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.