Irão recua e vai afinal marcar presença no sorteio do Mundial 2026
Após ameaçar boicotar o evento por problemas de vistos, federação envia selecionador Amir Ghalenoei e alguns responsáveis para Washington
A Federação iraniana de futebol deu esta quarta-feira um passo atrás na decisão de boicotar o sorteio do Mundial 2026 e confirmou que estará representada na cerimónia marcada para sexta-feira, em Washington.
O organismo tinha anunciado que não participaria no evento depois de duas figuras de topo terem visto o visto de entrada nos Estados Unidos negado. Entre os nomes inicialmente impedidos estava o presidente da federação, Mehdi Taj, segundo a imprensa internacional.
Apesar disso, a posição foi revista e Amir Ghalenoei, selecionador da equipa nacional, viajará para a capital norte-americana acompanhado por Omid Jamali, responsável pelas Relações Internacionais, e possivelmente mais um delegado.
«Amir Ghalenoei, treinador principal da seleção nacional do Irão, participará na cerimónia do sorteio da Copa do Mundo como representante técnico da seleção nacional de futebol, acompanhado por uma ou duas outras pessoas», disse o porta-voz da Federação Iraniana de Futebol à televisão estatal.
O sorteio do Mundial 2026, que terá 48 participantes, vai distribuir as equipas por 12 grupos de quatro, com base no ranking mundial mais recente da FIFA. Os três coanfitriões, Estados Unidos, Canadá e México, integram o Pote 1, juntamente com as nove seleções mais bem classificadas no ranking, onde está Portugal.