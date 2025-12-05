Roberto Martínez destacou esta sexta-feira o «espírito competitivo» da Colômbia e mostrou-se satisfeito por Portugal ser uma das últimas seleções a iniciar o Mundial2026, na reação após o sorteio realizado em Washington.

«O espírito de equipa da Colômbia é impressionante. São jogadores competitivos e conseguem adaptar-se a diferentes estilos. A Colômbia tem jogadores que desempenham papéis muito importantes em grandes clubes europeus», sublinhou o selecionador, à margem do evento que definiu o Grupo K para a Seleção Nacional.

Além dos colombianos, Portugal terá pela frente o estreante Uzbequistão, orientado por Fabio Cannavaro, e ainda o vencedor do play-off intercontinental, que junta Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo.

«O Uzbequistão é uma equipa menos conhecida, mas conta com o fantástico trabalho de Fabio Cannavaro. É um grupo muito competitivo e tem um play-off de repescagem formado por equipas muito positivas, mentalmente motivadas e que acreditam ser invencíveis», reforçou Martínez.

O técnico espanhol mostrou-se especialmente satisfeito com a calendarização da estreia portuguesa.

«Estamos felizes com isso, porque alguns jogadores tiveram épocas muito longas e precisam de se preparar e descansar», explicou.

O primeiro encontro vai ser com o vencedor do playoff, a 17 de junho, o segundo jogo de Portugal será a 23 de junho diante do Uzbequistão e fecha a fase de grupos contra a Colômbia a 27 de junho.

Se Portugal ficar no primeiro lugar do grupo, sabe que se vai cruzar com os terceiros classificados dos grupos D, E, I, J ou L.

Se a formação das «quinas» terminar no segundo posto, será o segundo classificado do grupo L (Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana), já se Portugal ficar nos oito melhores terceiros classificados, é o primeiro do grupo L o adversário nos 16 avos de final.

O Mundial2026 realiza-se de 11 de junho a 19 de julho, numa organização inédita repartida por Estados Unidos, Canadá e México.