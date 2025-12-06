Depois de ter ficado a conhecer o grupo no sorteio desta sexta-feira, Portugal soube este sábado os locais e horas dos duelos da primeira fase do Campeonato do Mundo de 2026 depois de uma nova cerimónia da FIFA.

No Grupo K, a Seleção Nacional vai iniciar a participação frente ao vencedor do playoff entre Congo, Jamaica e Nova Caledónia, a 17 de junho, em Houston às 18h.

O segundo jogo de Portugal será a 23 de junho e a equipa comandada por Roberto Martínez volta a deslocar-se para Houston, para defrontar o Uzbequistão às 18h.

A fase de grupos portuguesa fecha em Miami num encontro diante a Colômbia a 28 de junho, às 00h30.

O jogo de abertura será na Cidade do México, dia 11 de junho às 20h entre México e África do Sul, uma reedição do jogo de abertura do Mundial 2010.