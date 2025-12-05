Portugal com Colômbia, Uzbequistão e o apurado do play-off entre Congo, Jamaica e Nova Caledónia
A Seleção Nacional está no grupo K e sabe que vai poder regressar ao México para os jogos no Campeonato do Mundo
Portugal foi sorteado para o Grupo K do Mundial 2026, onde vai defrontar Colômbia, Uzbequistão e vencedor do play-off entre Congo, Jamaica e Nova Caledónia.
Desde já, a Seleção Nacional sabe que pode jogar nas cidades de Guadalajara, Cidade do México, Monterrey, Houston, Atlanta ou Miami.
O primeiro encontro vai ser com o vencedor do playoff, a 17 de junho, o segundo jogo de Portugal será a 23 de junho diante do Uzbequistão e fecha a fase de grupos contra a Colômbia a 27 de junho.
Se Portugal ficar no primeiro lugar do grupo, sabe que se vai cruzar com os terceiros classificados dos grupos D, E, I, J ou L.
Se a formação das «quinas» terminar no segundo posto, será o segundo classificado do grupo L (Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana), já se Portugal ficar nos oito melhores terceiros classificados, é o primeiro do grupo L o adversário nos 16 avos de final.
De recordar, as datas, locais e horas dos jogos apenas serão conhecidos este sábado às 17h.
Confira aqui todos os grupos para o próximo Campeonato do Mundo de 2026.
