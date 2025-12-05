Portugal foi sorteado para o Grupo K do Mundial 2026, onde vai defrontar Colômbia, Uzbequistão e vencedor do play-off entre Congo, Jamaica e Nova Caledónia.

Desde já, a Seleção Nacional sabe que pode jogar nas cidades de Guadalajara, Cidade do México, Monterrey, Houston, Atlanta ou Miami.

O primeiro encontro vai ser com o vencedor do playoff, a 17 de junho, o segundo jogo de Portugal será a 23 de junho diante do Uzbequistão e fecha a fase de grupos contra a Colômbia a 27 de junho.

Se Portugal ficar no primeiro lugar do grupo, sabe que se vai cruzar com os terceiros classificados dos grupos D, E, I, J ou L.

Se a formação das «quinas» terminar no segundo posto, será o segundo classificado do grupo L (Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana), já se Portugal ficar nos oito melhores terceiros classificados, é o primeiro do grupo L o adversário nos 16 avos de final.

De recordar, as datas, locais e horas dos jogos apenas serão conhecidos este sábado às 17h.

Confira aqui todos os grupos para o próximo Campeonato do Mundo de 2026.

[Artigo atualizado]