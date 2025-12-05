É esta sexta-feira que Portugal vai ficar a conhecer os adversários do Mundial 2026, no sorteio que vai decorrer no John F. Kennedy Center, em Washington, a partir das 17h00 de Portugal. A seleção comandada por Roberto Martinez será cabeça de série, portanto, escapa, desde logo, às três seleções anfitriãs, bem como aos principais tubarões do futebol mundial.

Assim, além dos anfitriões Estados Unidos, México e Canadá, os únicos já com um grupo pré-definido, a seleção portuguesa tem a garantia de evitar na primeira fase seleções como a Argentina, atual campeão mundial, a Espanha, campeã europeia, bem como a França, Inglaterra, Brasil, Países Baixos, Bélgica e Alemanha.

48 seleções, quatro estreantes

Na primeira edição com 48 seleções [faltam ainda definir seis], a FIFA colocou o limite de uma seleção de cada confederação por grupo, com a UEFA, a confederação com mais seleções, a ser a única exceção [pode ter duas], regra que abre assim possíveis adversários europeus para Portugal já na fase de grupos, mas vindo dos potes 2, 3 ou 4 [confira os potes no final do artigo].

O estreante Cabo Verde poderá aparecer no grupo de Portugal, assim como Curaçau, Jordânia e Uzbequistão, os outros três «novatos» nestas andanças de Mundiais.

Certo é que Portugal, que vai somar a nona participação em Mundiais, sexta consecutiva, não irá ficar no Grupo A, em que já está o México, no Grupo B, que pertence ao Canadá, e no Grupo D, tomado pelos Estados Unidos.

Neste sorteio, também imposto pela FIFA, as quatro seleções melhores colocadas no ranking terão as seguintes restrições: a primeira (Espanha) e a segunda (Argentina) serão sorteadas aleatoriamente para caminhos opostos. O mesmo princípio vai aplicar-se à terceira (França) e quarta (Inglaterra).

Ainda faltam apurar quatro seleções

Estão já apuradas 42 seleções, enquanto as restantes seis serão conhecidas em março do próximo ano, com quatro vindas do play-off europeu [16 candidatos] e duas dos play-offs intercontinentais [6 candidatos].

O sorteio da 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai decorrer no Centro John F. Kennedy de Artes Cénicas, em Washington, e tem inicio marcado para as 17:00 horas de Lisboa [12h00 horas locais].

Portugal vai estar representado pelo selecionador Roberto Martínez e pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

No dia seguinte, igualmente em Washington, a FIFA, através do presidente Gianni Infantino, vai divulgar o calendário atualizado da prova, dando conta do estádio designado para cada encontro e respetivo horário.

Espetáculo e apresentadores

A cerimônia começa às 1700, mas este evento vai muito além do simples sorteio dos países. A supermodelo Heidi Klum, o comediante Kevin Hart e o ator e produtor Danny Ramirez serão os principais apresentadores.

Antes da realização do sorteio, haverá espetáculos musicais ao vivo de Andrea Bocelli, Robbie Williams e Nicole Scherzinger, enquanto o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente dos EUA, Donald Trump, devem discursar na cerimónia.

Despois desta primeira fase, serão exibidos vídeos dos finalistas, as apresentações e o sorteio em si que será comandado pelo antigo defesa do Manchester United e da seleção inglesa, Rio Ferdinand. O jogador de 47 anos estará acompanhado pela apresentadora Samantha Johnson e por diversas lendas do desporto, incluindo Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge e Shaquille O'Neal.

Após o sorteio, o grupo Village People apresentará a música YMCA para encerrar a cerimônia, que deverá durar cerca de 90 minutos.

O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, numa inédita organização tripartida.

POTE 1

Canadá (anfitriã e integrada no grupo B)

México (anfitrião e integrado no grupo A)

Estados Unidos (anfitrião e integrado no grupo D)

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Baixos

Bélgica

Alemanha.

POTE 2

Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Japão

Senegal

Irão

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Austrália.

POTE 3

Noruega

Panamá

Egito

Argélia

Escócia

Paraguai

Tunísia

Costa do Marfim

Uzbequistão

Qatar

Arábia Saudita

África do Sul.

POTE 4

Jordânia

Cabo Verde

Gana

Curaçau

Haiti

Nova Zelândia

Vencedores dos quatro caminhos dos play-offs europeus

Dois vencedores da repescagem intercontinental