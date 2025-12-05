Pedro Proença deixou, esta sexta-feira, uma mensagem de confiança após o sorteio do Campeonato do Mundo de 2026, garantindo que Portugal entrará na competição determinado a vencer, mas sempre «com humildade e respeito».

«O caminho da seleção nacional no Campeonato do Mundo de 2026 já é conhecido. O sorteio do Mundial marca o pontapé de saída de uma competição que estamos ansiosos por jogar. Sem arrogância, com humildade e respeito, iremos com tudo para ganhar. Seremos Portugal», escreveu o presidente da Federação Portuguesa de Futebol nas redes sociais.

De recordar, Portugal foi sorteado para o Grupo K do Mundial 2026, onde vai defrontar Colômbia, Uzbequistão e vencedor do play-off entre Congo, Jamaica e Nova Caledónia.

A estreia da Seleção nacional está marcada para 17 de junho, frente ao vencedor desse play-off, que será conhecido apenas em março. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.