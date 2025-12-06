A FIFA viveu um momento insólito este sábado, um dia depois do sorteio do Mundial 2026.

Na cerimónia onde ficaram definidos os horários e locais dos encontros da próxima competição a disputar nos Estados Unidos, México e Canadá, Lionel Scaloni, selecionador da Argentina e campeão do mundo em 2022, foi chamado novamente ao palco por Gianni Infantino para segurar a taça sem luvas.

Na véspera, o argentino foi obrigado a apresentá-la usando um par de luvas brancas, algo normalmente desnecessário para quem já conquistou o troféu.

Lionel Scaloni and an old friend 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1pcx9J0obu — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025

O episódio tornou-se público após Ronaldo «Fenómeno» alertar o presidente da FIFA para o erro cometido na gala de sexta-feira, em Washington. Infantino, surpreendido e visivelmente embaraçado, não tardou em corrigir a situação.

«Peço desculpas em nome da FIFA, não sabia. Claro que os campeões do mundo podem tocar a taça», assumiu o dirigente máximo do organismo, antes de convidar Scaloni a subir ao palco.

«O Fenómeno disse-me agora. Por isso, por favor, venha aqui pegá-la com as suas mãos», ordenou Infantino.

Scaloni aceitou o convite, cumprimentou os presentes e levantou novamente a taça, desta vez como manda a tradição. Depois, explicou com naturalidade o que acontecera na véspera.

«Disseram-me que não podia tocar sem luvas, a pessoa que estava lá não me reconheceu. Não há problema nenhum», disse o técnico, sorridente, perante a incredulidade de Infantino, que reagiu com um 'que barbaridade!'.

Entre elogios e humor, o presidente da FIFA ainda brincou com a situação afirmando que quando se é Campeão do Mundo «fica-se mais jovem todos os dias».

O regulamento da FIFA é claro e indica apenas campeões do mundo ou chefes de Estado dos países organizadores podem tocar na taça original.

Veja aqui o momento: