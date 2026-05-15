Ousmane Diomande, defesa central do Sporting, e Seko Fofana, médio emprestado pelo Rennes ao FC Porto, integram o lote de 26 jogadores convocados pela Costa do Marfim para o Mundial 2026. O defesa leonino, de 22 anos, regista 30 jogos nesta época, com um golo e uma assistência. Por sua vez, o médio dos dragões, de 31 anos, acumula três golos em 18 partidas.

Ainda que sejam figuras habituais na seleção, a dupla vai viver a estreia em Mundiais. A Costa do Marfim não disputa um Mundial desde 2014, no Brasil, quando perdeu com Grécia e Colômbia, além de vencer o Japão. Esta seleção prepara a participação no quatro Mundial, depois de 2006, 2010 e 2014, sendo que nunca passaram da fase de grupos.

A Costa do Marfim integra o Grupo E, na companhia de Equador, Curaçau e Alemanha. De recordar que os oito melhores terceiros classificados avançam para a fase a eliminar.

A lista final de Emerse Faé, selecionador de 42 anos, também conta com Ghislain Konan, lateral esquerdo de 30 anos que leva 30 jogos pelo Gil Vicente. No meio-campo, Fofana vai contar com a companhia de Jean-Michaël Seri, de 34 anos, ex-Paços e FC Porto que representa o Maribor. São outros dois estreantes em Mundiais.