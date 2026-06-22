O futebolista uruguaio Maxi Araújo, autor de um dos golos do empate do Uruguai ante Cabo Verde, na segunda jornada do grupo H do Mundial 2026, tornou-se no segundo atleta a fazer mais do que um golo na história dos Mundiais, enquanto jogador do Sporting.

Maxi Araújo, de 26 anos, igualou o argentino Héctor Yazalde e o argelino Islam Slimani, que em 1974 e 2014, respetivamente, fizeram dois golos em Mundiais.

O uruguaio, que leva duas épocas nos leões, já tinha feito o golo da seleção treinada por Marcelo Bielsa no empate ante a Arábia Saudita (1-1), na primeira jornada.

Maxi leva 30 internacionalizações e cinco golos pelo Uruguai… e com uma curiosidade: todos os golos foram no mês de junho.

Antes destes dois golos em jogos consecutivos, tinha também marcado outros dois golos pelo Uruguai em jogos seguidos, ante Bolívia e Panamá, em junho de 2024, na Copa América, antes de reforçar o Sporting. O primeiro golo pela seleção principal uruguaia foi ante Cuba, em junho de 2021, num jogo particular.