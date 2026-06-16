O Uruguai entrou no Mundial 2026 com um empate diante da Arábia Saudita (1-1), em Miami, no Grupo H, onde também Espanha e Cabo Verde empataram sem golos. No final da partida, Rodrigo Zalazar aproveitou a passagem pela zona mista para abordar não só o momento da seleção celeste, mas também a recente mudança para o Sporting.

O médio, contratado ao Sp. Braga, garantiu que nunca teve dúvidas sobre o destino que pretendia para a carreira.

«Quando o Sporting falou comigo, o meu empresário deixou bem claro que queriam que eu fosse para lá. Fiquei muito contente por ouvir isso. Desde a primeira conversa que tivemos com o Sporting que fiquei com vontade de ir para lá», assegurou e garantiu ainda que o Benfica «nunca falou» com o médio uruguaio.

«Estou muito feliz de chegar a um grande clube. Um clube gigante. Desde o primeiro dia que me trataram de forma incrível, as pessoas do clube e os adeptos. Mal posso esperar para ver todos em Alvalade», acrescentou.

Ainda sem minutos na competição, Zalazar mostrou-se tranquilo quanto ao papel que desempenhou na estreia.

«Obviamente que quero jogar. É para isso que estou aqui, quero representar o meu país. É um sonho para mim e para todos os meus companheiros. Não fui só eu que fiquei no banco hoje. Agora é trabalhar para encontrar uma oportunidade e, quando ela surgir, tenho de estar preparado», disse, antes de elogiar Maxi Araújo, autor do golo da celeste e colega no Sporting.

«Estou muito feliz por ele. É um grande jogador e uma excelente pessoa. Merece tudo o que está a viver porque trabalha muito para isto. Nos últimos anos no Sporting e no México ele mostrou do que é capaz. Merece o golo e a estreia no Mundial», concluiu.