Cabo Verde anunciou esta segunda-feira os convocados para o Mundial 2026 – a primeira participação do país. Para todos os jogadores chamados, este será um sonho cumprido. Stopira, capitão do Torreense, não é exceção.

O defesa central de 37 anos acompanhou a convocatória cabo-verdiana em direto no balneário junto dos colegas. No memento em que Bubista, selecionador de Cabo Verde, chamou o nome de Stopira, o ambiente foi de festa.

Foi prontamente «engolido» pelos colegas, que entre encontrões e água atirada também sentiram esta convocatória como se fosse deles. Foi, ainda, levantado por toda a equipa.

O Torreense, recorde-se, está ainda vivo em duas frentes – joga com o Casa Pia pelo objetivo de subir à Liga e joga com o Sporting para a Taça de Portugal.

Vale a pena ver estas imagens: