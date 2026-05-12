Gustaf Lagerbielke, do Sporting de Braga, foi convocado pela Suécia para o Mundial 2026.

Ao contrário do central dos minhotos, Samuel Dahl, lateral-esquerdo do Benfica que já tinha ficado de fora das últimas opções de Graham Potter, voltou a não ser chamado.

A grande ausência na lista de 26 nomes revelada esta terça-feira é o extremo do Tottenham Dejan Kulusevski, que está há vários meses lesionado e nem sequer jogou esta época. Hugo Larsson (Frankfurt), Williot Swedberg (Celta de Vigo) e Roony Bardghji (Barcelona) também ficaram de fora, embora ainda possam existir mudanças até 1 de junho, data-limite para a entrega das convocatórias à FIFA.

Nos convocados da Suécia estão ainda o ex-Benfica Victor Lindelof e o ex-Sporting Viktor Gyökeres.

A Suécia está inserida no Grupo F do Mundial, juntamente com Países Baixos, Japão e Tunísia. A estreia está marcada para 15 de junho, diante dos tunisinos. Antes disso, os suecos vão defrontar Noruega e Grécia em encontros de preparação, a 1 e 4 de junho, respetivamente.