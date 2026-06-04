A Suécia empatou com a Grécia (2-2) em jogo de preparação para o Mundial 2026. Viktor Gyökeres, em dia de aniversário, marcou frente a Vangelis Pavlidis e Georgios Vagiannidis.

O avançado do Benfica foi, inclusive, capitão da seleção grega. Já o lateral do Sporting saltou do banco. Odysseas Vlachodimos, ex-Benfica, foi suplente não utilizado.

Kostas Tsimikas, defesa do Liverpool que esteve emprestado à Roma, abriu o marcador para a Grécia (10m). Já no segundo tempo, Gyökeres, ex-Sporitng, voltou a colocar tudo igual no encontro (53m). O avançado do Arsenal marcou de livre – numa bola que desvia em Pavlidis para o golo.

Pouco tempo depois, Gustaf Nilsson, avançado do Clube Brugge que saltou do banco, precisou apenas de cinco minutos em campo para confirmar a cambalhota no marcador (69m).

Já em tempo de compensação, Giorgos Masouras, que entrou também no segundo tempo, marcou o golo que estabeleceu o 2-2 final (90+5m).

A Suécia faz parte do Grupo F – juntamente com Tunísia, Países Baixos e Japão. A estreia no Mundial decorre no dia 16 de junho com a Tunísia. A Grécia, por sua vez, não participará na competição.