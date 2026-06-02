A Suíça partiu para os Estados Unidos esta terça-feira, onde vai disputar o Mundial 2026, sem Breel Embolo, que ainda não tem a autorização para entrar no país.

Esta informação foi avançada pela federação helvética, sendo que a autorização «ESTA», um sistema que verifica se os viajantes isentos de visto podem pisar o solo norte-americano, estava aprovada, mas o organismo foi informado de que o processo «ia ser objeto de uma verificação complementar».

Já depois da notícia ser comunicada, uma publicação nas redes sociais «brincou» com a situação, já que a fotografia mostra a restante comitiva dentro do avião, acompanhada pela seguinte legenda: «Um lugar vazio, mas não por muito tempo. Vemo-nos em breve, Breel Embolo», pode ler-se.