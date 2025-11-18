A Suíça garantiu este domingo o apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo depois de somar um empate a um golo em casa do Kosovo.

Os golos surgiram apenas na segunda parte e Vargas (47m) colocou os helvéticos na frente do marcador.

Muslija (74m) acabou por empatar o jogo para a Bósnia, no entanto, já foi insuficiente para sair do segundo lugar do grupo, e vai jogar o playoff.

Um igual foi também o resultado no outro jogo do grupo B entre Suécia e Eslováquia.

Elsnik (64m) faturou para os visitantes com assistência de Sporar (ex-Sporting e Sp. Braga), mas Lundgren (87m) evitou nova derrota já em cima do apito final.

Mesmo no último lugar do grupo, os nórdicos vão para o playoff devido à prestação na última Liga das Nações.