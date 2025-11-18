Mundial 2026
Mundial 2026: igualdade confirma Suíça no Campeonato do Mundo
Hélvéticos deslocaram-se até ao Kosovo e empataram 1-1, o mesmo resultado verificou-se no Suécia-Eslovénia
A Suíça garantiu este domingo o apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo depois de somar um empate a um golo em casa do Kosovo.
Os golos surgiram apenas na segunda parte e Vargas (47m) colocou os helvéticos na frente do marcador.
Muslija (74m) acabou por empatar o jogo para a Bósnia, no entanto, já foi insuficiente para sair do segundo lugar do grupo, e vai jogar o playoff.
Um igual foi também o resultado no outro jogo do grupo B entre Suécia e Eslováquia.
Elsnik (64m) faturou para os visitantes com assistência de Sporar (ex-Sporting e Sp. Braga), mas Lundgren (87m) evitou nova derrota já em cima do apito final.
Mesmo no último lugar do grupo, os nórdicos vão para o playoff devido à prestação na última Liga das Nações.
