A viver a melhor época da carreira, Johan Manzambi desbloqueou o duelo entre Suíça e Bósnia (4-1), estreando-se a marcar e a bisar no Mundial 2026. Na noite de quinta-feira, o médio de 20 anos saltou do banco aos 71 minutos e faturou aos 74 e 90 (1-0 e 3-0, respetivamente).

Nascido em Genebra a 14 de outubro de 2005, filho de mãe angolana e pai congolês, Manzambi iniciou a formação no Servette. Em 2022 rumou ao Friburgo, onde começou por integrar os sub-19 e a equipa B. Já em 2024, o médio estreou-se na equipa principal e não mais saiu do grupo.

Nesta temporada, Manzambi conseguiu seis assistências e sete golos em 47 jogos pelo Friburgo. Titular indiscutível, fez cinco golos em nove jogos entre novembro e dezembro, e marcou na receção ao Sp. Braga, em maio, na segunda mão das meias-finais da Liga Europa.

Enquanto acumula interessados no mercado – a imprensa internacional aponta, por exemplo, a Nápoles, Chelsea e Manchester United – o médio destro leva cinco golos pela Suíça e espreita a titularidade na seleção, além de acumular créditos pelo jogo direto, velocidade, qualidade de remate e passe, técnica e força física.

Na quinta-feira, além de bisar – nos dois remates que fez – Manzambi conseguiu uma recuperação de bola e nove passes – em 13 tentados.

A Suíça lidera o Grupo B com o Canadá, com quatro pontos, três sobre Bósnia e Qatar.