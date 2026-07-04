A poucos dias do Portugal-Espanha, relativo aos oitavos de final do Mundial 2026, Thiago Alcântara deixou rasgados elogios aos jogadores espanhóis e destacou a qualidade de Lamine Yamal.

O antigo internacional espanhol, recorde-se, foi um dos treinadores-adjuntos de Hansi Flick no Barcelona, onde pôde observar o jovem craque de perto.

«O bom de ter terminado a carreira há pouco tempo é que ainda tinha a forma física para treinar com eles. Nos jogos-treino, ele faz a diferença. Começas a perceber que a equipa onde ele joga vai estar mais perto de vencer. Tendo em conta a maturidade dele, tem tudo para ser o melhor jogador do mundo», começou por dizer, em entrevista no podcast de Rio Ferdinand.

Ainda sobre a qualidade espanhola, Thiago Alcântara não se focou apenas em Yamal e deixou rasgados elogios a Pedri, comparando-o com Andrés Iniesta.

«Melhor médio do mundo? Rice joga melhor na posição 8, mas eu acho que o destaque vai para o Pedri. Ele é o melhor médio do mundo. Treinei com ele como jogador e depois como treinador. Comparo-o com Iniesta», concluiu.

O Portugal-Espanha está marcado para esta segunda-feira, às 20h00. Pode acompanhar o jogo das decisões, ao minuto, no Maisfutebol.