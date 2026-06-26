A Transtejo Soflusa (TTSL) vai disponibilizar uma carreira fluvial extra às 3h15 na madrugada de domingo para que os adeptos de futebol possam deslocar-se a Lisboa para assistir ao jogo entre Portugal e a Colômbia no Terreiro do Paço, informou esta sexta-feira a empresa.

«O reforço de serviço será assegurado nas ligações Cacilhas – Cais do Sodré e Barreiro – Terreiro do Paço, permitindo aos passageiros acompanhar o jogo e as celebrações sem preocupações com a viagem de regresso», indica a TTSL.

A transportadora refere ainda que com esta operação se pretende «responder ao aumento da procura esperado numa noite marcada pelo apoio à seleção nacional, contribuindo para uma mobilidade mais cómoda e acessível para todos os adeptos».

A Transtejo Soflusa é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

No âmbito do Mundial 2026, Portugal defronta a Colômbia no sábado, às 19h30 locais (00h30 de domingo em Lisboa), numa partida que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

O Terreiro do Paço tem sido palco de transmissão dos jogos do Mundial de 2026, reunindo os adeptos da competição no Lisboa Football Arena, espaço criado numa parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Federação Portuguesa de Futebol que permite acompanhar as partidas em ecrã gigante.