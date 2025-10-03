«Trionda»: FIFA divulga a nova bola para o Mundial 2026
Bola de jogo oficial tem motivos dos três países coanfitriões
Depois da Telstar, Tango, Fevernova, Teamgeist, Jabulani ou Brazuca... eis que chega a Trionda. Através de uma publicação nas redes sociais, a FIFA deu a conhecer a bola oficial do Mundial 2026, produzida pela Adidas.
A bola tem paines de diferentes cores - predominam o verde, vermelho e azul. Na publicação, a FIFA explica que as diferenças advêm dos três países coanfitriões, os Estados Unidos da América, Canadá e México.
O painel vermelho tem inscrito uma folha de ácer, uma árvore emblemática do Canadá. O painel verde tem uma águia, o animal associado à república mexicana. E o azul tem uma estrela que remete para as 50 estrelas da bandeira norte-americana.
Já o nome junta as palavras 'tri', dos três organizadores, e 'onda'. «Juntos, simbolizam uma onda coletiva de alegria que atravessa nações, unindo o mundo através do futebol.»