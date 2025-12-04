O troféu do Campeonato do Mundo já está em Washington, onde esta sexta-feira será realizado o sorteio que definirá a fase de grupos do Mundial 2026.

A capital dos Estados Unidos, um dos três países anfitriões da competição, recebe assim a Taça mais cobiçada do futebol mundial, num momento simbólico que marca o arranque oficial da edição alargada a 48 seleções.

O evento que decorre no Kennedy Center vai contar com as mais diversas personalidades de vários desportos, liderados por Rio Ferdinand, lenda do Manchester United e da seleção inglesa.

As formações nacionais vai dividir as equipas em 12 grupos de quatro, de acordo com o ranking mundial, com Portugal no pote 1.

O sorteio do Mundial 2026 realiza-se na sexta-feira a partir das 17h00 de Portugal continental. O torneio tem início marcado realiza-se de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

Veja na galeria associada a presença do troféu em Washington.