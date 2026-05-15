Mundial 2026: Tunísia convoca jovem do PSG e irmão de Khedira
Tunisinos estão inseridos no Grupo F, com Suécia, Japão e Países Baixos
A Tunísia anunciou, esta sexta-feira, os convocados para o Mundial 2026.
Na lista de 26 nomes do selecionador Sabri Lamouchi não consta nenhum jogador a atuar em Portugal.
O capitão Ferjani Sassi e Yassine Meriah são as principais ausências, enquanto os jovens Khalil Ayari e Rayan Elloumi se destacam entre as novidades. Khalil Ayari, diga-se, foi contratado pelo Paris Saint-Germain, mas ainda só jogou pelas equipas de formação.
Uma das figuras nos convocados da Tunísia é o médio Rani Khedira, de 32 anos, irmão de Sami Khedira, que foi campeão do mundo pela Alemanha em 2014.
A Tunísia, recorde-se, está inseria no Grupo F, com Suécia, Japão e Países Baixos.
Os convocados da Tunísia:
Guarda-redes: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain) e Aymen Dahman (CS Sfaxien);
Defesas: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Dylan Bronn (Servette), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (Maribor), Montassar Talbi (Lorient) e Yan Valery (Young Boys);
Médios: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (Augsburgo), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley) e Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt);
Avançados: Elias Achouri (Copenhaga), Khalil Ayari (PSG), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover) e Sebastian Tounekti (Celtic).