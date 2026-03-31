VÍDEO: Aktürkoğlu e Kökçü qualificam a Turquia para o Mundial 2026
Dupla ex-Benfica fez o golo que apurou o país para a terceira participação
A Turquia garantiu uma vaga para o Mundial de 2026, que decorre entre 11 de junho a 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
O ex-Benfica Kerem Aktürkoğlu mostrou-se decisivo ao marcar o golo que qualificou a seleção turca para apenas o terceiro Mundial na história do país.
Já depois de bater a Roménia (1-0) na passada quinta-feira, esta terça-feira a Turqui ultrapassou o Kosovo também pela margem mínima (1-0). A dupla ex-Benfica – Aktürkoğlu e Kökçü – alinharam de início. Já Deniz Gül, avançado do FC Porto, foi suplente utilizado.
Foi na segunda parte que a magia aconteceu. Nos minutos iniciais a ex-dupla encarnada fabricou o golo histórico. Kökçü serviu Aktürkoğlu, que atirou em direção ao Mundial 2026 (53m).
Kokcu assiste Akturkoglu para o primeiro da Turquia 🇹🇷#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #UEFAEuropeanQualifiers #Kosovo #Turquia pic.twitter.com/RzkFIrqHSK— sport tv (@sporttvportugal) March 31, 2026
Com esta vitória (1-0), a Turquia regressa ao principal palco mundial 24 anos depois. A seleção turca participou, até então, em apenas dois Campeonatos do Mundo: Suíça (1954) e Japão (2002). A melhor participação foi precisamente em 2002, altura em que conseguiu o bronze.
Parte, então, para o terceiro Mundial da história, sendo que fará parte do grupo Grupo D com Estados Unidos, Austrália, Paraguai.