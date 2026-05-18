Mundial 2026: Gül e Tiknaz na lista de pré-convocados da Turquia
Avançado do FC Porto e médio do Sp. Braga estão entre os 35 nomes anunciados por Vincenzo Montella
A Turquia divulgou esta segunda-feira a pré-convocatória para o próximo Campeonato do Mundo, com início marcado a 11 de junho, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Entre os 35 nomes chamados pelo selecionador Vincenzo Montella, estão dois «portugueses»: Deniz Gül (avançado do FC Porto) e Demir Tiknaz (médio do Sp. Braga).
Há ainda mais alguns nomes conhecidos do público luso como o central Demiral (ex-Sporting) e a antiga dupla benfiquista composta por Kökçü e Aktürkoglu.
A Turquia está no grupo D, juntamente com os Estados Unidos, Paraguai e Austrália e é precisamente diante dos australianos que os turcos se vão estrear na competição, a 14 de junho.
Confira aqui a lista de pré-convocados da Turquia para o Mundial 2026:
Guarda-redes: Altay Bayindir, Ersin Destanoglu, Mert Günok, Muhammed Sengezer e Ugurcan Çakir.
Defesas: Abdülkerim Bardakci, Ahmetcan Kaplan, Çaglar Söyöncü, Eren Elmali, Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek e Zeki Çelik.
Médios: Atakan Karazor, Demir Tiknaz, Hakan Çalhanoglu, Ismail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
Avançados: Aral Simsir, Arda Güler, Baris Alper Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Irfan Kahveci, Kenan Yildiz, Kerem Aktürkoglu, Oguz Aydin, Yunus Akgün e Yusuf Sari.