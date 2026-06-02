OFICIAL: Deniz Gül convocado pela Turquia para o Mundial 2026
Lista de 26 eleitos conta com nomes como Kökcü, Aktürkoglu e Demiral
Deniz Gül está entre os 26 convocados da Turquia para o Mundial 2026.
Esta terça-feira, a lista final de Vincenzo Montella foi divulgada e conta com diversos nomes que passaram pelo futebol português: Merih Demiral (ex-Sporting), Kökcü (ex-Benfica) e Aktürkoglu (ex-Benfica).
Recorde-se que a Turquia integra o Grupo D da fase de grupos do Campeonato do Mundo, juntamente com Paraguai, Estados Unidos e Austrália. A estreia dos turcos na prova está marcada para 14 de junho, diante do conjunto australiano.
Confira aqui a convocatória da Turquia:
Guarda-redes: Altay Bayindir, Mert Günok e Ugurcan Çakir;
Defesas: Abdülkerim Bardakci, Merih Demiral, Çaglar Söyüncü, Eren Elmali, Ferdi Kadioglu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin e Zeki Çelik;
Médios: Hakan Çalhanoglu, Ismail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü e Salih Özcan;
Avançados: Arda Güler, Baris Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Irfan Kahveci, Kenan Yildiz, Aktürkoglu, Oguz Aydin e Yunus Akgün.