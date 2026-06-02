Deniz Gül está entre os 26 convocados da Turquia para o Mundial 2026.

Esta terça-feira, a lista final de Vincenzo Montella foi divulgada e conta com diversos nomes que passaram pelo futebol português: Merih Demiral (ex-Sporting), Kökcü (ex-Benfica) e Aktürkoglu (ex-Benfica).

Recorde-se que a Turquia integra o Grupo D da fase de grupos do Campeonato do Mundo, juntamente com Paraguai, Estados Unidos e Austrália. A estreia dos turcos na prova está marcada para 14 de junho, diante do conjunto australiano.

Confira aqui a convocatória da Turquia:

Guarda-redes: Altay Bayindir, Mert Günok e Ugurcan Çakir;

Defesas: Abdülkerim Bardakci, Merih Demiral, Çaglar Söyüncü, Eren Elmali, Ferdi Kadioglu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin e Zeki Çelik;

Médios: Hakan Çalhanoglu, Ismail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü e Salih Özcan;

Avançados: Arda Güler, Baris Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Irfan Kahveci, Kenan Yildiz, Aktürkoglu, Oguz Aydin e Yunus Akgün.

