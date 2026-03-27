A seleção da Ucrânia foi alvo de um assalto durante o estágio em Benidorm, na preparação para o encontro de qualificação para o Mundial 2026 frente à Suécia, segundo revelou o jornalista Igor Burbas, citado pelo portal sport.ua.

De acordo com a mesma fonte, o incidente ocorreu num hotel, numa altura em que jogadores e equipa técnica estavam ausentes dos quartos.

«Desconhecidos entraram nos quartos e roubaram jogadores e staff. Levaram dinheiro e objetos valiosos, como relógios avaliados em milhares de euros», explicou Burbas, dando como exemplo o adjunto Alberto Bosch, que terá ficado sem cerca de 1.800 euros.

A Ucrânia acabaria por perder com a Suécia (3-1), falhando o apuramento para o Campeonato do Mundo.