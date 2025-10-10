O selecionador da Ucrânia, Serhiy Rebrov, mostrou-se apreensivo com a lesão de Heorhiy Sudakov, médio do Benfica, que saiu ainda na primeira parte da vitória por 5-3 frente à Islândia, em jogo da qualificação para o Mundial 2026.

«Quanto ao Sudakov — sim, é uma perda para nós. Espero que recupere a tempo do próximo jogo, mas neste momento não tenho informação», afirmou o técnico ucraniano, em declarações no pós-jogo.

O jovem médio, de 21 anos, sentiu dores no ombro esquerdo e acabou por abandonar o relvado antes do intervalo, levantando dúvidas sobre a sua disponibilidade para os próximos compromissos internacionais e para o regresso ao Benfica.

«Vi que ele estava com dores. É um jogador que só deixa o campo se realmente não estiver em condições de continuar. Vamos esperar que recupere, porque precisamos muito dele», acrescentou Rebrov.

Durante o encontro, Trubin, guarda-redes dos encarnados, também necessitou de assistência médica, mas o selecionador ucraniano desvalorizou o episódio.

«No caso do Trubin, não foi nada de especial. Era uma situação em que estávamos momentaneamente com menos um jogador e ele teve de aliviar a bola. Não estava a descansar, não é nada preocupante», explicou.