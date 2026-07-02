A UEFA não vai punir com um cartão vermelho direto os jogadores que taparem a boca para se dirigirem aos adversários num momento de confronto.

De acordo com o portal The Athletic, o organismo vai tomar uma decisão diferente da FIFA, que pune os jogadores que o fizerem. Recorde-se que, na madrugada desta quarta-feira, Piero Hincapié foi expulso no jogo entre México e Equador, dos «16 avos» do Mundial 2026.

Antes disso, também Miguel Almirón já tinha visto um vermelho direto durante o jogo entre Paraguai e Turquia.

Quer isto dizer que nas competições da UEFA (Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência, Campeonato da Europa e Liga das Nações) a regra criada após o episódio entre Vinicius Júnior e Gianluca Prestianni, no Benfica-Real Madrid da última época.