UEFA ataca FIFA após perdão a Balogun: «Foi ultrapassada uma linha vermelha»
Organismo europeu critica suspensão do castigo ao avançado dos EUA e considera decisão «incompreensível» e uma ameaça à credibilidade do Mundial
Organismo europeu critica suspensão do castigo ao avançado dos EUA e considera decisão «incompreensível» e uma ameaça à credibilidade do Mundial
A UEFA reagiu com dureza à decisão da FIFA de suspender, por um período de um ano, a aplicação do castigo automático de um jogo a Folarin Balogun, permitindo ao avançado dos Estados Unidos estar disponível para o duelo dos oitavos de final do Mundial 2026 frente à Bélgica.
Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o organismo que tutela o futebol europeu considera que a FIFA «ultrapassou uma linha vermelha» ao abrir uma exceção a uma regra que classifica como clara e incontestável.
Balogun tinha sido expulso aos 64 minutos da vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina (2-0), nos 16 avos de final, mas a Comissão Disciplinar da FIFA decidiu suspender a execução da sanção automática durante um período probatório de um ano, permitindo-lhe jogar já na próxima ronda.
Para a UEFA, a suspensão automática de um jogo após cartão vermelho «não é uma opção discricionária» nem depende da interpretação dos órgãos disciplinares, tratando-se de um princípio inscrito nos regulamentos e que «não pode ser sujeito a exceções».
O organismo presidido por Aleksander Ceferin sublinha ainda que a decisão ganha maior gravidade por ter sido tomada durante a fase final do Mundial, lembrando que vários jogadores, em situações idênticas, cumpriram normalmente o respetivo castigo.
«Quando a certeza das regras deixa de ser garantida pelos seus próprios guardiões, a integridade do jogo fica em causa e a credibilidade da competição é afetada», refere a UEFA, que alerta ainda para o precedente criado: daqui em diante, casos semelhantes poderão exigir tratamento idêntico, com potenciais consequências para a integridade da competição.
A UEFA termina o comunicado manifestando a sua «incredulidade perante uma decisão sem precedentes, incompreensível e injustificável».
A polémica adensou-se nas últimas horas, dado que a imprensa internacional avança que terá existido um contacto direto da Casa Branca com a FIFA, através de um pedido dirigido a Gianni Infantino para que o castigo aplicado a Balogun fosse revisto. A FIFA respondeu, entretanto, que a decisão foi tomada por um comité disciplinar independente, afastando qualquer interferência externa no processo.
Ainda assim, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, saudou publicamente a decisão da FIFA.