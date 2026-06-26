Vive-se um clima tenso no balneário da seleção do Uruguai. Segundo a rádio Espectador Deportes, vários jogadores estão insatisfeitos com o selecionador Marcelo Bielsa.

Em causa estão os treinos físicos muito exigentes, que alegadamente provocam lesões e desgaste, impedindo os atletas de ter o melhor rendimento possível ao longo de todos os jogos.

Manuel Ugarte, antigo jogador do Sporting, Federico Valverde, Sergio Rochet e Rodrigo Bentancur são algumas das figuras da celeste que não terão uma boa relação com o selecionador.

A rádio uruguaia avançou também que numa reunião entre os jogadores e o técnico, o argentino ficou incomodado por terem questionado a estratégia que planeava aplicar no encontro diante da Espanha, preferindo jogar olhos nos olhos em vez de apostar num bloco mais recuado para explorar o contra-ataque.

Além disso, fontes do país da América do Sul avançam que Bielsa acusou alguns jogadores de tentarem afastá-lo do cargo, depois da polémica em torno da não convocação do avançado Luis Suárez e de Nahitan Nández para o torneio deste verão.

De recordar que o Uruguai entra para a última jornada da fase de grupos do Mundial 2026 na segunda posição, com apenas dois pontos, os mesmo de Cabo Verde. A equipa dos leões Maxi Araújo e Rodrigo Zalazar mede forças este sábado, às 01h00 (hora em Lisboa), com a seleção espanhola.