OFICIAL: Maxi Araújo e Zalazar nos convocados do Uruguai para o Mundial 2026
Darwin Nuñez e Ugarte também estão presentes nas escolhas de Marcelo Bielsa
Darwin Nuñez e Ugarte também estão presentes nas escolhas de Marcelo Bielsa
O Uruguai anunciou, este domingo, a lista de convocados para o Mundial 2026 com Maxi Araújo e Zalazar, ambos do Sporting, em especial destaque nas escolhas de Marcelo Bielsa.
Manuel Ugarte, antigo jogador dos leões, e Darwin Núñez, ex-Benfica, também integram a lista de 26 jogadores.
O Uruguai, recorde-se, integra o Grupo H, juntamente com a Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.
Confira a lista dos 26 jogadores convocados:
Guarda-redes:
Sergio Rochet, Fernando Muslera e Santiago Mele;
Defesas:
Guillermo Varela, Ronald Araújo, Giménez, Santiago Bueno, Cáceres, Mathías Oliveira, Piquerez e Matías Viña;
Médios:
Manuel Ugarte, Martínez, Rodrigo Betancur, Valverde, Canobbio, Sanabria, De Arrascaeta, De La Cruz, Rodrigo Zalazar, Pellistri, Maxi Araújo e Brian Rodríguez;
Avançados:
Rodrigo Aguirre, Federico Viñas e Darwin Núñez;
La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo— Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026