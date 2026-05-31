O Uruguai anunciou, este domingo, a lista de convocados para o Mundial 2026 com Maxi Araújo e Zalazar, ambos do Sporting, em especial destaque nas escolhas de Marcelo Bielsa.

Manuel Ugarte, antigo jogador dos leões, e Darwin Núñez, ex-Benfica, também integram a lista de 26 jogadores.

O Uruguai, recorde-se, integra o Grupo H, juntamente com a Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.

Confira a lista dos 26 jogadores convocados:

Guarda-redes:

Sergio Rochet, Fernando Muslera e Santiago Mele;

Defesas:

Guillermo Varela, Ronald Araújo, Giménez, Santiago Bueno, Cáceres, Mathías Oliveira, Piquerez e Matías Viña;

Médios:

Manuel Ugarte, Martínez, Rodrigo Betancur, Valverde, Canobbio, Sanabria, De Arrascaeta, De La Cruz, Rodrigo Zalazar, Pellistri, Maxi Araújo e Brian Rodríguez;

Avançados:

Rodrigo Aguirre, Federico Viñas e Darwin Núñez;