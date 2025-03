O nulo entre Uruguai e Bolívia, na noite desta terça-feira, selou o apuramento da Argentina para defender a coroa no Mundial 2026. Ora, no estádio mais alto do Mundo – a mais de quatro mil metros de altitude – em La Paz, o Uruguai conquistou um ponto.

Entre os uruguaios, Maxi Araújo (Sporting) e Ugarte (Man United e ex-Sporting) foram totalistas, enquanto Darwin Núñez (Liverpool, ex-Benfica) foi suplente utilizado. Por sua vez, o guarda-redes Franco Israel (Sporting) não saiu do banco.

Depois de uma primeira parte equilibrada, a etapa complementar contou com ascendente da Bolívia. Como tal, e face às exigentes condições, o Uruguai conservou um ponto.

Assim, os comandados de Bielsa ocupam o 4.º lugar no grupo de qualificação para o Mundial 2026, com 21 pontos. Por sua vez, a Bolívia permanece no posto que obriga a play-off (7.º).

Na 15.ª jornada, o Uruguai visita o Paraguai (5.º), a 4 de junho. No mesmo dia, a Bolívia visita a Venezuela (8.ª).