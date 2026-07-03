Depois da eliminação da seleção uruguaia do Mundial 2026, Maxi Araújo regressou ao país natal. Num vídeo que rapidamente ficou viral nas redes sociais, o ala do Sporting surge a sair do aeroporto acompanhado pela família… numa carrinha de caixa aberta.

As imagens impressionaram os adeptos pela simplicidade do momento, uma vez que contrastam com o luxo a que os futebolistas são normalmente associados.

Ora veja:

O Uruguai, recorde-se, desiludiu no Campeonato do Mundo, ficando pela fase de grupos.