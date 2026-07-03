Mundial 2026
Há 1h e 0min
VÍDEO: Maxi Araújo deixa aeroporto... numa carrinha de caixa aberta
Momento do ala uruguaio rapidamente ficou viral nas redes sociais
AL
Momento do ala uruguaio rapidamente ficou viral nas redes sociais
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Depois da eliminação da seleção uruguaia do Mundial 2026, Maxi Araújo regressou ao país natal. Num vídeo que rapidamente ficou viral nas redes sociais, o ala do Sporting surge a sair do aeroporto acompanhado pela família… numa carrinha de caixa aberta.
As imagens impressionaram os adeptos pela simplicidade do momento, uma vez que contrastam com o luxo a que os futebolistas são normalmente associados.
Ora veja:
O Uruguai, recorde-se, desiludiu no Campeonato do Mundo, ficando pela fase de grupos.
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