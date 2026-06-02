O Uzbequistão anunciou, esta terça-feira, os 26 convocados para o Campeonato do Mundo, que se realiza nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção asiática, comandada pelo Bola de Ouro de 2006, Fabio Cannavaro, vai disputar o primeiro Mundial da sua história e integra o Grupo K, juntamente com a Seleção Nacional, Colômbia e RD Congo.

As grandes figuras da seleção uzbeque são Abdukodir Khusanov, jovem defesa-central do Man. City, e Eldor Shomurodov, avançado dos turcos do Başakşehir e que já foi treinado por José Mourinho, na Roma.

Confira aqui os convocados do Uzbequistão:

Guarda-redes: Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Abduvokhid Nematov;

Defesas: Khojiakbar Alijonov, Farrukh Sayfiev, Rustam Ashurmatov, Abdukhodir Khusanov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov;

Médios: Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Odiljon Hamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Oston Urunov, Dostonbek Khamdamov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev, Sherzod Esanov;

Avançados: Azizbek Amonov, Eldor Shomurodov, Igor Sergeev.