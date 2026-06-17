Mundial 2026
Há 42 min
Atenção, Portugal: Uzbequistão troca de avançados após lesão
Jaloliddin Masharipov foi substituído por Ruslanbek Jiyanov
TFR
Jaloliddin Masharipov foi substituído por Ruslanbek Jiyanov
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O Uzbequistão, adversário de Portugal no Mundial 2026, viu-se obrigado a mexer na convocatória já durante o Mundial.
Jaloliddin Masharipov, avançado de 32 anos que atua nos iranianos do Esteghlal, deixou a equipa por lesão. Apesar das tentativas de recuperação, a decisão foi mesmo excluir o jogador.
Ruslanbek Jiyanov, avançado de 25 anos que representa o Navbahor Namangan do Uzbequistão, foi o escolhido pelo selecionador Cannavaro para integrar a lista dos convocados.
Portugal joga com o Uzbequistão no segundo jogo do Grupo K, que decorre em Houston na próxima terça-feira, dia 23 de junho.
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