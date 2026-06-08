O Mundial 2026 ainda nem sequer começou, mas os procedimentos de segurança das autoridades norte-americanas já vêm dando muito que falar.

Depois de o internacional suíço Breel Embolo ter adiado a viagem para os Estados Unidos por questões burocráticas e de o internacional iraquiano Aymen Hussein ter sido interrogado durante sete horas à chegada ao aeroporto de Chicago, foi a vez da comitiva do Uzbequistão sofrer com o excesso de zelo das autoridades.

À saída do autocarro, o staff do adversário de Portugal no Grupo K do Mundial viu todo o material que transportava ser revistado com recurso a detetores de metais e até cães pisteiros.

O Uzbequistão defronta os Países Baixos, esta segunda-feira, num jogo-treino, em Nova Iorque (19h45).

A seleção orientada pelo italiano Fabio Cannavaro defronta Portugal na segunda jornada do Grupo K, no dia 23 de junho (18h00), em Houston. O jogo tem transmissão, em direto, na TVI.