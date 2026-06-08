INCRÍVEL: autoridades usam cães pisteiros para revistar comitiva do Uzbequistão
Adversário de Portugal no Mundial 2026 vive momento constrangedor antes do amigável com os Países Baixos em Nova Iorque
Adversário de Portugal no Mundial 2026 vive momento constrangedor antes do amigável com os Países Baixos em Nova Iorque
O Mundial 2026 ainda nem sequer começou, mas os procedimentos de segurança das autoridades norte-americanas já vêm dando muito que falar.
Depois de o internacional suíço Breel Embolo ter adiado a viagem para os Estados Unidos por questões burocráticas e de o internacional iraquiano Aymen Hussein ter sido interrogado durante sete horas à chegada ao aeroporto de Chicago, foi a vez da comitiva do Uzbequistão sofrer com o excesso de zelo das autoridades.
À saída do autocarro, o staff do adversário de Portugal no Grupo K do Mundial viu todo o material que transportava ser revistado com recurso a detetores de metais e até cães pisteiros.
O Uzbequistão defronta os Países Baixos, esta segunda-feira, num jogo-treino, em Nova Iorque (19h45).
A seleção orientada pelo italiano Fabio Cannavaro defronta Portugal na segunda jornada do Grupo K, no dia 23 de junho (18h00), em Houston. O jogo tem transmissão, em direto, na TVI.