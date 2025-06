O Uzbequistão fez história e garantiu, pela primeira vez, a presença na fase final de um Campeonato do Mundo.

No encontro desta quinta-feira frente aos Emirados Árabes Unidos, a formação asiática empatou a zero e confirmou a qualificação direta para a competição. O conjunto uzbeque ocupa, neste momento, a segunda posição do Grupo A, com 18 pontos, mais quatro do que os Emirados e menos três do que o Irão.

Assim sendo, o Uzbequistão passa a ser a oitava seleção já confirmada no Mundial 2026, juntamente com Argentina, Japão, Irão e Nova Zelândia, além dos anfitriões (Canadá, Estados Unidos e México). Recorde-se que a prova decorre entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.